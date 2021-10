27 ottobre 2021 a

I Maneskin non si fermano più. L'ascesa nell'Olimpo nella musica sembra davvero senza fine. Dalle esibizioni per le vie di Roma, come busker, all’insegna più luminosa di Times Square: i Maneskin apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas il prossimo 6 novembre. Ad annunciarlo Jimmy Fallon, il noto presentatore statunitense che ha ospitato la band romana al ’Tonight Show’. La scalata di Victoria, Damiano, Thomas e Ethan non si arresta, dopo aver trionfato all’ultimo Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest portano la loro inesauribile carica live oltreoceano, dove sono in programma altri due concerti: questa sera al Bowery Ballroom di New York e il 1 novembre al Roxy Theatre di Los Angeles. Grande attesa poi per il 14 novembre quando verranno assegnati gli Mtv Europe Music Award 2021, dove i 4 ventenni romani sono candidati in tre categorie: Best Italian Act, Best Group e Best Rock. È la prima volta che un gruppo italiano viene candidato in tre categorie diverse.

Se la visibilità fuori dai confini nazionali è arrivata con "Zitti e buoni", è in realtà la loro versione di "Beggin", cover dei Four Seasons, contenuta nell’album "Chosen’" il primo uscito dopo l’esperienza a X-Factor della band romana, che ne ha decretato il vero successo, spedendoli per diversi mesi in vetta alla classifica Global di Spotify, dove al momento raccolgono oltre 38 milioni di ascolti mensili (per rendere l’idea, i Beatles si fermano a 25), permettendogli di registrare quasi un miliardo di visualizzazioni per i loro contenuti sul canale ufficiale YouTube. Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno conquistato con "Mammamia" - singolo pubblicato l’8 ottobre - la posizione 24 della Classifica Global di Spotify nel weekend di uscita, segnando il più alto debutto in classifica fra le nuove uscite e il più alto di sempre per la band. Dopo aver scalato le classifiche internazionali i Maneskin saranno impegnati tra febbraio e luglio 2022 nel »Loud kids on Tour«, la tournee subito sould out organizzata e prodotta da VIVO Concerti che li vedrà esibirsi nelle più importanti città d’Europa e d’Italia.

