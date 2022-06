Rinviati i concerti a Toronto, Justin Bieber bloccato dalla malattia

Alice Antico 10 giugno 2022 a

Justin Bieber è stato costretto a rimandare due dei suoi concerti. Il motivo? “Non riesco a crederci che sto dicendo questo ma la mia malattia è peggiorata e devo cancellare su ordine dei medici", ha fatto sapere il cantante sui suoi profili social. L'anno scorso Bieber aveva fatto sapere di aver contratto il morbo di Lyme, una malattia che si era sovrapposta a una mononucleosi cronica. Nota anche come borreliosi di Lyme, un nome che è quello della città americana in cui venne descritto il primo caso nel 1975, questa malattia viene trasmessa dalla puntura di zecche infettate da un gruppo specifico di batteri. Ed è oggi seconda, per numero di casi, solo alla malaria fra le malattie che richiedono un vettore artropode per la diffusione.

Prima di Bieber, la malattia di Lyme ha tormentato anche altre star, dalla conduttrice tv di casa nostra Victoria Cabello alla modella Bella Hadid, fino a un'altra cantante, Avril Lavigne. Anche loro, come la popstar canadese, hanno raccontato pubblicamente il calvario vissuto con la malattia di Lyme. L'infezione colpisce pelle, articolazioni, sistema nervoso e organi interni. Può manifestarsi con sintomi gravi, persistenti e, se non viene curata, diventa cronica. Il principale problema è che diagnosticarla è molto complesso. Aver contratto l'infezione, peraltro, non equivale a sviluppare immunità; quindi si può incappare più volte nella malattia.

Quest’ultima all'inizio si manifesta con una macchia rossa, che si espande lentamente; entro qualche settimana poi, si possono sviluppare disturbi neurologici, che vanno dai dolori articolari e muscolari a meningiti, polineuriti, miocardite. Nell'ultima fase della malattia, anche dopo anni dall'infezione, si possono sviluppare artrite cronica e alterazioni del sistema nervoso centrale e periferico, della cute e dell'apparato cardiovascolare.

“Mi si spezza il cuore ma dovrò cancellare i miei prossimi show”, annuncia Bieber ai fan. La popstar, 28 anni, 2 anni fa aveva rivelato di essere affetto dal morbo di Lyme. Anche se è sempre riuscito a tenere tutto sotto controllo e a proseguire con la sua vita di sempre, adesso si vede costretto a prendersi una pausa. Al momento le date cancellate sono le 2 che erano in programma a Toronto ma dall’annuncio sui social non è chiaro se anche altri appuntamenti dovranno essere cancellati. Quello che si sa è che i concerti saltati saranno comunque a breve ripianificati, come ha fatto sapere la Scotiabank Arena dove avrebbe dovuto esibirsi il cantante, la quale consiglia ai fan di “tenere stretti i biglietti”.

