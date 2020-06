La figlia di Al Bano senza filtri: "Con papà al concerto di Justin Bieber"

Francesco Fredella 30 giugno 2020 a

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso pensa a Sanremo. E intanto, senza segreti, racconta il rapporto con i suoi genitori. “Andiamo d’accordissimo”, svela a Il Tempo. “Una volta, qualche anno fa, ho convinto papà ad accompagnarmi ad un concerto di Justin Bieber. Lui, però, ad un certo punto è andato in albergo”, dice la figlia di Al Bano.

Da poche settimane il suo debutto musicale con il brano “Ego”, che adesso spopola anche su Vevo. “Sanremo? Se me lo proponessero direi sì”, racconta Jasmine Carrisi. “Non mi interessa la tv e il cinema, preferisco la musica”. Jasmine, bella come il sole, ha le idee chiare. “Nei miei progetti non c’è, però chiaramente sarebbe impossibile rifiutare una partecipazione a Sanremo qualora capitasse”, ribadisce Jasmine. “Comunque, il Festival si è aperto ad altri stili, c’è stata Elettra Lamborghini, Achille Lauro”, conclude nella chiacchierata con Il Tempo.