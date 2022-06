Otto e mezzo, l'autogol di Elsa Fornero sulla democrazia italiana

08 giugno 2022 a

Elsa Fornero critica la democrazia italiana sostenendo che i governi devono essere politici e non tecnici. Poteva dircelo prima, però. Almeno prima di approvare la riforma delle pensioni del governo Monti. Lei che era il ministro del Lavoro di un governo tecnico che più tecnico non si può. "Il nostro sistema politico è malato - ha detto la Fornero a Floris - I governi devono essere politici. Ma in Italia abbiamo un sistema politico debole e miope. E così i politici scappano. Draghi sta subendo un po' tutta questa situazione".

Poi la Fornero dà le pagelle ai politici italiani sulla base dell'approccio alla guerra in Ucraina. "Ciascuno usa la guerra per ottenere consenso o per cercare almeno di non perderlo - prosegue la Fornero - Quindi credo che sia corretto valutare chi fa un uso meno strumentale della guerra in Ucraina. Mi sembra di poter salvare Letta che è quello più leale nei confronti del governo. Soffre un po' un partito che è diviso al suo interno: ha una parte molto pacifista e più europeista. Metto in fondo alla graduatoria chi fa un uso molto strumentale della guerra. Tutto questo non fa bene neanche a Salvini. Ponendosi addirittura fuori dalle istituzioni come improbabiloe mediatore

