Eurovision, cosa scappa in diretta a Laura Pausini. "Porc..." Imprecazione sul palco

Laura Pausini da sempre fa un vanto della sua spontaneità di ragazza che dalla provincia è arrivata in cima alle classifiche mondiali. Un simpatico siparietto andato in scena durante la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022, mercoledì 11 maggio a Torino, lo conferma. La cantante conduce lo show insieme ad Alessandro Cattelan e Mika. Al momento di presentare la sesta finalista, dopo il televoto, la Pausini si impappina nel pronunciare la parola “sixth”, “sesto” in inglese. Mika prova a imbeccarla per superare l'impasse, e lei si lascia scappare un improvviso "porca vacca" che fa esplodere il PalaOlimpico. “Scusatemi, sono solo una ragazza italiana…” dice al microfono in inglese la Pausini scatenando il boato del pubblico.

L'Ucraina spopola all'Eurovision. Applausi scroscianti per la Kalush Orchestra

Il debutto dello show musicale con i rappresentanti musicali dei vari Paesi (per l'Italia sono in gara i vincitori del Festival di Sanremo Mahmood e Blanco mentre, tra gli altri, per San Marino compete Achille Lauro) in ogni caso è stato un successo La prima semifinale è stata seguita ieri su Rai1 da 5.507.000 spettatori con il 27% di share: un risultato mai toccato dalla manifestazione sulla tv pubblica italiana.

