Belen Rodriguez, look da vertigini per la finale de Le Iene: il maxi spacco esplosivo

Belén Rodriguez incanta in arancione e per autoironia. Per l’ultima puntata de “Le Iene”, il programma di Italia1, la co-conduttrice ha indossato un abito all’ultima moda: il dresscode estivo, infatti, comanda l’audace e vistoso arancione. Belen ha indossato un particolare vestito sottoveste “finto” lungo asimmetrico che dalla caviglia sinistra saliva in diagonale fino al maxispacco laterale sul fianco opposto con taglio cut-out, chiuso da stringhe incrociate (costo 1.650 euro). Un abito firmato dallo stilista David Koma, già scelto per altre puntate e molto amato dalle star internazionali. Che scarpe si abbinano a un colore così importante?

Per “sdrammatizzare”, la showgirl argentina ha scelto un paio di leggeri sandali a listine d’argento, firmati Ninalou Shoes. Ma la 36enne argentina ha fatto centro anche per la simpatia. Il co-conduttore Teo Mammucari ha osservato: “Tutti noi almeno una volta abbiamo avuto il dubbio di essere cornuti… te ne sai qualcosa…” e Belen ridendo ha sottolineato: “E non soltanto il dubbio… diciamo che non l’ho mai scoperto”, “Ah sei stata tradita centinaia di volte… se ti vuoi vendicare andiamo in camerino” ha risposto Teo. Da qualche mese, Belén è tornata a fare coppia fissa con il marito (sono separati ma non divorziati) Stefano De Martino e più volte lo ha pizzicato facendo intendere che è stato infedele.

