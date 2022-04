Forza Italia scippa a Paolo Del Debbio la sua truccatrice. La reazione? “Mi importa nulla...”

Arnaldo Magro 23 aprile 2022 a

Che sia il vero mattatore del giovedì sera è fuori discussione. I dati degli ascolti di Dritto e rovescio non lasciano spazio ad interpretazione alcuna: Paolo Del Debbio sbaraglia la concorrenza, grazie anche ai suoi modi diretti e taglienti. Poco asservito al politicamente corretto, intercala con uguale facilità un improperio in dialetto toscano ed un endecasillabo alla Giacomo da Lentini. Piace e molto alle sue «sciure» meneghine, per quell'aspetto un po' bohémien. Da professore universitario. E pensare che all'inizio, troppo poco piaceva, soprattutto a quei vertici di Forza Italia che ne osteggiavano le modalità. Più volte in passato fu a rischio chiusura. Non piacevano agli azzurri i modi considerati troppo grillini e la gente convocata nelle piazze. Partiti con l'intento di cambiarlo (Del Debbio), sono finiti invece col cambiare loro stessi (i vertici).

La curiosità è che ora Paolo Del Debbio pare avere in comune con il partito, non solo "casa Mediaset", ma anche una figura professionale, da sempre presente nel suo staff. La sua storica truccatrice pare sia stata cooptata per truccare anche un paio di big del partito azzurro. Dopo più di dieci anni di leale e proficuo sodalizio. Come avrà presolo «scippo» il Professore? Si è acceso il solito toscanello e serafico, ha fatto spallucce: «Mi importa nulla...» (dove il «nulla» è in sostituzione di un già meno nobile e tipico termine toscano).

