Il direttore Rai non buca il video: la smania e il peso della politica...

A differenza del bravo giornalista sotto citato, il direttore Rai invece pare caduto davvero in disgrazia ultimamente. L'ultima sua apparizione in video non è andata granché bene per quanto attiene gli ascolti. A dimostrazione che il pubblico non ne sentiva poi la mancanza. Essendo lui il capo di sé stesso però, difficilmente farà autocritica. Anche perché poi non è l'unico direttore con la smania improvvisa del video. Carlo Fuortes è d'accordo con queste apparizioni? O c'è forse una motivazione più contorta che riguarda invece la sfera politica?

il conduttore si fa pagare a peso d'oro il suo profilo online

