Boom di Rihanna: Forbes la inserisce nella lista dei miliardari. Il patrimonio e il successo di Fenty Beauty

Un anno di prime volte per la celebre popstar Rihanna. La futura mamma, grazie soprattutto alle sue attività imprenditoriali, ha un patrimonio valutato di 1,7 miliardi di dollari. E Forbes l’ha inserita nella lista appena compilata dei miliardari del mondo, un club davvero esclusivo che ha premiato la cantante e le sue doti imprenditoriali nel campo della cosmesi e dell’abbigliamento. Infatti, lanciando “Fenty Beauty” nel 2017, Rihanna ha cercato di creare un’azienda di cosmetici che facesse sentire le donne “Incluse ovunque”. Si tratta di una “joint venture” 50-50 con il conglomerato francese di beni di lusso LVMH (gestito da Bernard Arnault, la seconda persona più ricca del mondo), che presenta prodotti disponibili in una vasta gamma di colori – il fondotinta è offerto in cinquanta tonalità, comprese quelle più scure e più difficili da trovare per le donne di colore – modellati, nella sua pubblicità, da un gruppo altrettanto diversificato di persone.

Secondo le stime di Forbes, Rihanna è la musicista donna più ricca del mondo, seconda solo a Oprah Winfrey come intrattenitrice. Ma non è la sua musica che l’ha resa così ricca. La maggior parte della sua fortuna proviene proprio dal valore di “Fenty Beauty”, della quale possiede il 50% dei guadagni; la restante parte del suo patrimonio coincide con la sua quota di partecipazione nell’azienda di lingerie, “Savage x Fenty”, del valore stimato di 270 milioni di dollari; solo alla fine si è parlato anche delle fortune ottenute grazie alla carriera da musicista e attrice, che sono una minima parte del patrimonio. È del 2016, di fatti, il suo ultimo album; ed è da tre anni che la popstar dice di essere vicina a pubblicare nuova musica, anche se finora non è avvenuto: dimostrazione del fatto che la carriera musicale, in questo momento, non è più una priorità per lei.

Rihanna si è piazzata alla posizione numero 1807 della lista di Miliardari; ma non è la sola “new entry” nel club esclusivo di Forbes proveniente dal mondo dello spettacolo. Ad esempio, il regista di “Il Signore degli Anelli”, Peter Jackson, è diventato miliardario lo scorso novembre. Nelle zone alte della classifica stazionano, ovviamente, i soliti nomi, da Elon Musk a Jeff Bezos. Ma dal mondo dell’intrattenimento sono in tanti a essere tornati in questa super lista: ne sono un esempio George Lucas e Steven Spielberg.

