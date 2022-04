Non è l'Arena, Massimo Giletti si sfoga contro il giornalista russo Alexey Brobovsky

11 aprile 2022 a

a

a

Scontro totale a "Non è l'Arena" tra il conduttore Massimo Giletti e il giornalista russo Alexey Brobovsky. I due litigano sulla veridicità di un post Instagram di Brobovsky che mostra una ragazza in terra e il commento: "Sono stata uccisa dai russi perché sono ucraina". Puntando così il dito sulle bugie di guerra. In un altro post, invece, la stessa ragazza scrive: "Questa ragazza non sono io ma avrei potuto essere io".

Dov'è la verità? Per scoprirlo, la redazione di "Non è l'Arena" ha intervistato la stessa ragazza che ha pubblicato il post e che in un audio spiega: "Era un flashmob online. A sinistra c'è la mia foto, a destra la vittima. L'obiettivo era far capire la realtà. Ma il governo russo ha usato il mio post per dire che fingevo di essere morta, la propaganda russa ha modificato il testo originale. Io ho solo scritto lo stesso testo che hanno scritto tutti gli altri". Ma il giornalista russo insiste: "Una registrazione audio può essere presa come qualcosa di attendibile?". Ed è a quel punto che Giletti si infuria con il giornalista: "Essere preso per il culo da lei non mi va! Non metta in dubbio il mio lavoro!"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.