Non è L'Arena, Giletti sotto le bombe a Odessa: "Non rompete i co***ni". Il conduttore sbotta

04 aprile 2022 a

"Non rompete i co***ni, forty five minutes". Quando torna la linea dalla pubblicità Massimo Giletti è furioso, qualcuno gli sta dicendo che deve chiudere il collegamento ma lui, che conduce da Odessa la puntata di "Non è L'Arena" - in onda domenica 3 aprile su La7 - non ne vuole sapere. In diretta sotto un allarme aereo il conduttore avverte i telespettatori: "Ci sono stati botti molto forti, hanno tremato i vetri".

Qualcuno dalla regia gli fa notare che si è sentito il suo sfogo e la paraloccia, che nel momento in cui è sbottato era anche in onda. Ma il conduttore non ha nulla da nascondere, anzi: "Lo so siamo in onda e restiamo in onda" ribatte. Se la prende anche con i suoi ospiti in studio e in collegamento che si azzuffano e rendono tutto più difficile parlando uno sopra all'altro. Il conduttore di La7 riporta la calma, seda gli animi ma poi si sfoga: "Io qui ho i miei problemi".

