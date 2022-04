Barbara D'Urso fa sognare Mediaset: 17% di share, è record a Pomeriggio5

Francesco Fredella 07 aprile 2022 a

Per Barbara D'Urso è un momento d'oro. Il suo Pomeriggio Cinque registra un vero record con 1.725.000 spettatori ed il 16.9% di share, come scrive Davide Maggio (sempre ben informato sulle vicende televisive). Nella presentazione in onda dalle 17.22 alle 17.36, e 1.816.000 spettatori la D'Urso porta a casa il 15.6% di share mentre nella Insomma, Pomeriggio 5 riesce a fare un testa a testa con La vita in diretta di Matano, che raccoglie 1.467.000 spettatori (14.7%), nella presentazione, e 1.949.000 spettatori (16.9%) nella seconda parte.

Un vero record per Carmelita nazionale, che sta vivendo una seconda vita televisiva anche con la Pupa e il secchione - su Italia1. Lo storico programma, che all'esordio ha segnato il 13% di share, non scende al di sotto dell'8% (molto alto per la media di Rete). Insomma, chi pensava che la D'Urso potesse perdere ascolti adesso deve fare i conti con una vera e propria rimonta della conduttrice napoletana. La D'Urso ha riposizionato il suo Pomeriggio5 nel target di ascolti che fa sognare, adesso, il Biscione.

