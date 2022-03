Un nuovo programma su Rai2, la rivincita in tv di Paola Ferrari

Francesco Fredella 17 marzo 2022 a

La rivincita di Paola Ferrari. Altro che stare ferma in panchina, la signora del calcio di Mamma Rai torna in tv con un nuovo programma. Unico. Sempre su Rai2. Nei corridoi di viale Mazzini si parla, in queste ore, di qualcosa di particolarmente entusiasmante che potrebbe arrivare molto presto.

Un insider racconta a Davide Maggio, sempre molto informato su quello che accade in tv, a partire dalle prossime settimane. Secondo l'indiscrezione di Davide Maggio, nella sfida del 24 marzo a Palermo contro la Macedonia del Nord il giornalista Alessandro Antinelli e il commentatore Daniele Adani introdurranno la partita da una nuova postazione di commento allestita questa volta sul prato del “Renzo Barbera”.

In diretta, i due proporranno una serie di immagini inedite per scandire pre partita, intervallo e post partita". Ma questa è solo una delle novità in casa Rai. Paola Ferrari avrà un nuovo spazio a partire dalla prossima stagione: si tratta di un nuovo format della domenica di Rai2, che andrà sempre di pomeriggio. Il programma accompagnerà i telespettatori fino a 90° Minuto. L'accavallata di gambe più virale di sempre, durante gli ultimi Europei, le ha portato fortuna.

