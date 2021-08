Paola Ferrari lascia la Rai. Giampiero Galeazzi gode e lei lo zittisce così

Giada Oricchio 15 agosto 2021 a

a

a

Rai di tutto di più. Rissa compresa. Paola Ferrari e Giampiero Galeazzi, due pezzi da novanta di Viale Mazzini, se le sono date di santa ragione. Qualche giorno fa, la bella, brava e simpatica conduttrice ha annunciato l’addio a mamma Rai dopo i Mondiali di calcio in Qatar nel 2022. Il motivo? “Dicono che sono vecchia...”. Lo avevano detto anche di Mara Venier e sappiamo com’è andata a finire: ritorno a “Domenica In” e di nuovo regina della domenica.

Tra le diverse reazioni allo sfogo della Ferrari, una delle più puntute e cattivelle è stata quella di Galeazzi, il quale in un'intervista al Corriere dello Sport, ha dichiarato: “Non ne sentirò molto la mancanza. Ci ho lavorato parecchio insieme. Ultimamente era molto migliorata. È sempre stata troppo invadente. Monopolizza lo spazio, ha prevaricato il suo ruolo. Prima non si preparava, ora ha imparato a farlo”.

Insomma, il fair play non è di casa in Rai, semmai lo sono i veleni tra colleghi. Poteva Paola Ferrari, il cui accavallamento delle gambe alla Basic Instinct ha infiammato le notti degli Europei di calcio, subire l’affronto in silenzio? Certo che no. Dal suo account Instagram ha controreplicato: “Giampiero, io sento la tua mancanza. Sei stato un Maestro per me. Hai ragione. Sono stata invadente. Ho voluto invadere il vostro mondo di uomini che consideravano il calcio il loro territorio. E sono fiera di averlo fatto”. 1-1: palla al centro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.