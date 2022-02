Brit Awards 2022, Maneskin senza premi ma Damiano lascia i fan a bocca aperta

Giada Oricchio 09 febbraio 2022 a

a

a

Sex toys come gioielli. Damiano David “zitto e buono” lancia una moda che non è sfuggita ai social. Dopo il tour americano e lo show al Festival di Sanremo, i Måneskin hanno partecipato ai Brit Award a Londra e quando sono saliti sul palco, tutti in latex rosa, si è visto che il bel Damiano ha usato come collarino un grande sex toy femminile colorato di rosso. Così, con nonchalance.

E non è la prima volta che il frontman del gruppo si diverte a provocare i benpensanti. Una settimana, in occasione dell’ospitata al Festival di Sanremo, il cantante portava lo stesso sex toy al collo (seppur in una versione meno appariscente) e in più aveva un altro giocattolo sessuale che pendeva dalla cintura dei pantaloni: ondeggiava birichino avanti e indietro a ogni movimento di bacino. I Måneskin avevano ricevuto una nomination nelle categorie International group e International song con il brano I wanna be your slave ai Brit Award, ma sono rimasti a bocca asciutta. A fare incetta di riconoscimenti Adele, Ed Sheeran e Dua Lipa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.