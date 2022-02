Sanremo 2022, la confessione di Gianni Morandi sulla moglie: "Mi diceva di stare a casa". Quanta paura per il Festival

09 febbraio 2022 a

“Mi diceva di stare a casa, altro che Festival di Sanremo”. La confessione è di Gianni Morandi, reduce dal terzo posto della kermesse canora campione d’ascolti. In un’intervista a “Repubblica”, l’artista, 77 anni, ha ripercorso i giorni precedenti la gara: la mano ancora fasciata dopo le gravi ustioni riportate in un incidente domestico a marzo 2021, la lunga convalescenza, il confronto con un nuovo modo di fare musica e con gli sfrontati millenials e la paura della moglie che rimanesse prigioniero dell’old style.

Mai profezia fu più sbagliata. Morandi con Apri tutte le porte, scritta da Jovanotti, si è messo la medaglia di bronzo al collo, ha vinto il premio della sala stampa Web e Tv intitolato a Lucio Dalla e ha trionfato nella serata delle cover. “E dire che prima del Festival mia moglie quasi piangeva, mi diceva ‘ma cosa vai a fare a Sanremo, stai a casa’ - ha rivelato Morandi a Repubblica - Il momento più difficile? Il primo giorno, non sapevo come avrebbero preso la mia canzone all'Ariston e il pubblico da casa. Ma Apri tutte le porte ha preso il volo piano piano fino a essere cantata per strada, una grande soddisfazione”.

Il cantante ha ironizzato anche sul suo soprannome: “Da eterno ragazzo a eterno riposo è un attimo! Ora me la godo, stare vicino a Elisa e Mahmood e Blanco è un onore. Progetti futuri? Il Jova Beach Tour. Non voglio essere pagato, voglio esserci per il piacere di farlo. E magari un tour con Al Bano Carrisi e Massimo Ranieri “anche se quei due mi ammazzano con le loro voci” ha concluso Gianni Morandi.

