Sanremo 2022, ma quale "Drusilla Foer distrugge Iva Zanicchi". Non è andata così, cosa si sono dette davvero

Drussila Foer gela Iva Zanicchi! Che stilettata sul palco dell'Ariston, con la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022 che con una battuta fulminante alla Oscar Wilde annichilisce la cantante, già politica di centrodestra, e le sue allusioni sessuali, buzzurre e scontate. Già, è questo il tono degli articoli e dei commenti sui social dopo il botta e risposta tra la Foer e la Zanicchi, riportato da più fonti come un dialogo da commedia sofisticata.

A Sanremo Drusilla Foer si traveste, cosa diventa sul palco dell'Ariston

Eccolo. Iva: "Quanto sei alta". Drusilla: "Parecchio più di te". I: "...ma hai anche altre cose più di me...". D: "Sono colta". Naturalmente l'ultima battuta viene definita "asciutta", "a sorpresa", "spiazzante", "geniale" e via dicendo. Peccato che le cose non sono andate proprio così ma lo storytelling quando c'entra la politica è più importante di uno scambio di battute, non certo memorabile, tra una canzone e l'altra.

Il televoto premia Mahmood & Blanco. A Sanremo Elisa è costretta a inseguire

In soldoni, la Zanicchi chiede: "Quanto sei alta?" e la Foer risponde: "Parecchio". Poi la cantante parte con la gag, in verità trita e ritrita. Guarda Amadeus e dice: "Ma lei ha anche altre cos..." si interrompe ed esclama con finto stupore: "nooo!", come a dire: Ama, ma cosa sei andato a pensare! Ovviamente è chiarissimo dove Iva vuole andare a parare e Drusilla sta al gioco ed esclama sorridente: "Diverse cose", servendo sul proverbiale piatto d'argento il finale - anche qui, scontato - alla Zanicchi.

"Sì molte cose, perché lei è intelligente. colta..." dice la stessa Iva, con la Foer che la asseconda e ripete: "Sì, colta intelligente. Colta..." per poi assumere un'espressione perplessa e dopo qualche secondo, mentre Amadeus parla al pubblico, sorridere alla cantante appoggiando la testa sulla sua spalla. Il tutto, naturalmente, è facilmente dimostrabile: basta guardare il video che gira sui social (per esempio qui ). Detto questo, Drusilla è brava ed elegante e ha fatto una gran figura sul palco di Sanremo. Ma non per questo bisogna per forza buttarla in politica e trasformarla in Winston Churchill.

