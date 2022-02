A Sanremo Drusilla Foer si traveste, cosa diventa sul palco dell'Ariston

04 febbraio 2022 a

a

a

Il "travestimento" che non ti aspetti. Drusilla Foer a Sanremo 2022 "travestita"...da Zorro. Così interviene sul palco dell’Ariston. «Si diceva tanto di un travestito a Sanremo e allora io mi sono travestita...da Zorro», dice divertita ad Amadeus che finge sorpresa.

La gag prosegue. «Guardi che le affetto un pezzettino di naso!» minaccia Drusilla. Che poi incoraggia Amadeus: «Gli uomini con il naso piccolo, per me, sono come le Ferrari senza il volante». E ogni riferimento è puramente... voluto!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.