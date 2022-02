Drusilla Foer promossa dal sacerdote social, cosa dice Don Dino Pirri

04 febbraio 2022 a

a

a

Drusilla Foer promossa a pieni voti come presentatrice di Sanremo. E' un coro unanime quello che plaude alla presentatrice "en travesti" che abbiamo visto giovedì sul palco dell'Ariston.

Don Dino Pirri, sacerdote molto seguito dai giovani anche per la diffusione del Vangelo via social, ha commentato via tweet: «Drusilla Foer mi ha fatto sentire piccolo, ma unico. Grazie».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.