Sanremo 2022, la telefonata che scalda il cuore di Amadeus: "Pronto, sono Sergio Mattarella..."

Il presidente Sergio Mattarella ha chiamato Amadeus. "Non la dimenticherò mai. Avrei voluto registrala e a farla sentire ai nipoti". Visibilmente emozionato Amadeus, fa il pieno di ascolti. Sono stati 9.360.000 gli spettatori che hanno assistito ieri su Rai1, dalle 21.30 all'1.46 alla terza serata del Festival di Sanremo, con il 54,1% di share, 10 punti in più dello scorso anno. Ama non trattiene l'emozione. "Se non avessi visto il prefisso e la persona che me l’ha passato, non ci avrei creduto".

