Sanremo 2022 a che prezzo: quanto prendono i cantanti, Amadeus e gli ospiti. I conti in tasca alla Rai

Il Festival di Sanremo 2022 sta sbancando l’Auditel. Se la prima serata è stata vista da 10 milioni 911mila spettatori, pari al 54.7%, la seconda, mercoledì 3 febbraio, ha strappato un record: 11 milioni 320mila telespettatori pari al 55,8% ottenuti ieri, numeri mai così alto dal 1995. Impennata della curva per Checco Zalone: 16 milioni di telespettatori e picco di share al 60,9%, quando l’attore comico si è calato nei panni del virologo Oronzo Carrisi, cugino di Al Bano. Ed è la prima volta nell’era Auditel che la seconda serata batte il risultato del debutto. Ma a quale prezzo? O meglio quanto guadagna Amadeus? E i cachet dei cantanti?

I conti in tasca alla Rai li ha fatti Riccardo Pirrone, Pubblicitario & Social Media strategist per il sito del “Sole24ore”. Si parte dal cachet di Amadeus, ottimo conduttore ed eccellente direttore artistico. Secondo le indiscrezioni prende circa 600 mila euro. La co-conduttrice Ornella Muti ha ricevuto un compenso di 25 mila euro, probabilmente lo stesso per Sabrina Ferilli di scena sabato per la chiusura del Festival. I cantanti prendono 48 mila euro ciascuno sotto forma di rimborso spese. “Il teatro Ariston costa, gli alberghi costano, i parrucchieri, i truccatori, i tecnici costano – si legge su “Il Sole 24 ore” -. Pensate che solo il comune di Sanremo riceve 5 milioni di euro.

Per non parlare dei super ospiti: tra Laura Pausini e i Maneskin, alla Rai partiranno circa 150 mila euro. Il costo complessivo di Sanremo 2022 supererà di poco i 17,3 milioni di euro”. Una spesa che però è giustificata dalla resa. Sempre secondo l’analisi di Pirrone, la Rai ha un debito di 523 milioni di euro e un costo del personale di circa 800 milioni l’anno, ma organizzare la kermesse canora in Liguria ha un ottimo ritorno: “Sanremo incide per il 5% sugli introiti pubblicitari, nel 2021 ha portato nelle casse Rai ben 38 milioni di euro grazie agli investimenti dei brand durante la kermesse. Insomma il doppio rispetto alle spese. Sanremo offre agli sponsor una vetrina televisiva immensa e da pochi anni anche uno spazio web e social enorme grazie a Rai Play e YouTube”. Visti i risultati, Rai pubblicità ha alzato il listino del tariffario del 15%: uno spot standard (30 secondi) può arrivare a costare fino a 370.380 euro per singolo passaggio e una telepromozione con Amadeus 440 mila euro.

