A Sanremo con Morandi e Ranieri, Al Bano lancia il trio Festival

Al Bano vuole andare a Sanremo con Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Almeno così confessa a poche ore dall'inizio del Festival. Non andrebbero necessariamente per vincere ma per far parlare molto di sè. «Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Noi tre insieme. A Sanremo, come ospiti d’onore o in gara. Spaccheremmo tutto». Lo dice Al Bano, intervistato da LaPresse. «Ricordo che quando lanciai questa idea nel 1996 - racconta - mi arrivarono una serie di richieste da tutto il mondo. Ma Gianni è quello che dice no, dice "voi mi schiacciate con quelle voci". Io ho tentato di fargli capire che sono le nostre storie che devono cantare. Ma secondo me sta maturando l’idea...», scherza.

Si partecipa per vincere? «Si può vincere anche senza vincere - assicura - lo sa bene Vasco Rossi, lo stesso Zucchero, Drupi o Celentano».

