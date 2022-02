Sanremo 2022, lo show di Jovanotti dà la carica all'amico Gianni Morandi

03 febbraio 2022

Gianni Morandi è in gara a Sanremo 2022 con la canzone "Apri tutte le porte" scritta dall'amico Jovanotti. E proprio lui sui social dà la carica al cantante bolognese con un video che è diventato subito virale. "Tifo Morandi ma il mio in bocca al lupo è per tutti i cantanti, che sono lì a fare il lavoro più bello del mondo" aveva dichiarato Jovanotti in un'intervista poco prima dell'inizio del Festival