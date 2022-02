Vincerà anche l'orso d'oro, la canottiera di Giovanni Truppi scatena i social

02 febbraio 2022 a

Giovanni Truppi si presenta in canottiera e si scatenano i social. In un festival caratterizzato da mise spesso elaboratissime, colpisce il look di Giovanni Truppi, che sale sul palco con una canottiera nera. L’ironia degli utenti di Twitter si scatena. C’è chi insinua che il cantautore napoletano sia un «testimonial di Tezenis», e chi assicura che «vincerà l’Orso d’oro a Berlino».

