Margherita Carducci, da Roma Nord a Sanremo con Donatella Rettore

Gianfranco Ferroni 01 febbraio 2022 a

«Se non avessi studiato teatro al Dams, non sarei qui a Sanremo». Capitolina di Roma nord, meno che venticinquenne, Margherita Carducci (nome d'arte "Ditonellapiaga") salirà sul palco del Festival della canzone targato Rai insieme a Donatella Rettore per interpretare "Chimica", un pezzo tiratissimo e ballabile con un testo forte e provocatorio. Tutta farina del sacco di Margherita, che a dispetto delle apparenze è una ragazza quadrata, razionale e preparata, grazie anche alla laurea in Theatre Maker conseguita alla Link Campus University.

La new entry di Sanremo afferma: «Le cose che scrivo sono molto teatrali, uso un linguaggio ricco di immagini. Nei miei pezzi viene spesso automatico calarmi in un personaggio, che magari ha qualcosa di me ma non del tutto. Sono cose che ho assorbito dal Dams. Donatella è un po' il mio opposto, ha un approccio molto più punk. Io invece ragiono tanto sulle cose e sono molto precisa: se scrivo una nota, la nota dev'essere quella». Complimenti anche per la personalità: Amadeus se ne accorgerà.

