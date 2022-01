Maneskin super-ospiti al Festival di Sanremo. L'annuncio con Amadeus al Tg1

16 gennaio 2022 a

I Maneskin tornano sul luogo del delitto, ossia il palco dell'Ariston che li ha visti trionfare al Festival di Sanremo con il brano Zitti e buoni, che in seguito ha conquistato l'Eurovision song contest e le classifiche di tutto il mondo. A dare l'annuncio il direttore artistico del Festival, Amadeus, in collegamento con il Tg1 delle 20 di domenica 16 gennaio. Il conduttore parla di una "serata Maneskin" per tributare il giusto omaggio alla "bando più forte del mondo in questo momento", ha detto parlando con Alberto Matano mentre la band romana era in collegamento da Los Angeles.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono negli Stati Uniti perché ospiti del popolare show Saturday Night Live. La puntata andrà in onda, in diretta da New York, sabato 22 gennaio. Si sono esibiti ieri sera all’iHeartRadio ALTer Ego 2022 di Los Angeles, in lineup insieme a Coldplay, Kings of Leon, Twenty One Pilots e Imagine Dragons, e sono appena stati annunciati anche al Coachella, (Indio, California, 17 e 24 aprile 2022), prima rock band italiana a suonare all’iconico festival, in cartellone con i più importanti artisti internazionali come Harry Styles, Billie Eilish, Ye, Swedish House Mafia.

