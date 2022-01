Escono le nuove canzoni di Jovanotti, perché scoppia il caos

15 gennaio 2022

Jovanotti pubblica le sue cinque nuove canzoni e racconta con ironia qual è la reazione dei fan. "Il mondo è in subbuglio", dice Jovanotti nel suo video - e il cantante è molto contento. L'ha detto a me". Insomma nel mondo non si parlerebbe d'altro...