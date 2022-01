Stoico Gianluigi Nuzzi: positivo conduce Quarto Grado dal terrazzo. Il colbacco è già cult

15 gennaio 2022 a

Gianluigi Nuzzi come tanti italiani è positivo al Covid e venerdì 14 gennaio ha dovuto condurre Quarto Grado, la trasmissione di Rete 4 dedicata ai casi di cronaca, dal terrazzo di casa. Il giornalista ha condotto all'aperto, con gli operatori che li riprendevano dal balcone dei vicine. A sera le temperature lo hanno costretto a indossare vistoso un colbacco per proteggersi dal freddo.

"Scusate, ho dovuto metterlo. Il Covid non deve fermarci” ha detto, “mi trovo sul terrazzo di casa, gli operatori hanno montato la telecamera sul terrazzo dei miei vicini. Stiamo facendo tutto in sicurezza”.

Anche Alessandra Viero ha condotto la puntata di ieri sera di Quarto Grado collegata per via della sua positività al Covid. Ma per sua fortuna era in salotto...

