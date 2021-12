Alessia Marcuzzi lancia l'allarme sul profilo social copiato: "Non sono io, segnalate in massa"

Giada Oricchio 29 dicembre 2021 a

a

a

“Segnalate in massa”. Alessia Marcuzzi chiama a raccolta gli utenti Twitter per segnalare un profilo fake che si spaccia per lei. La conduttrice romana ha avvertito i follower postando lo screenshot dell’account fasullo che le ha rubato l’immagine e il nickname e scrivendo: “Questo profilo non e’ il mio, anche se la persona che l’ha fatto ha messo le stesse foto e lo stesso nickname. Come vedete non è certificato e so da molte persone che risponde come se fossi io. Vi prego di segnalarlo insieme a me, grazie”. L’impostore ha potuto creare un profilo in apparenza uguale perché nel nickname ha sostituito la L di “lapinella”, con una I maiuscola che graficamente è uguale alla consonante. E’ bene ricordare che il reato di sostituzione di persona, anche virtuale, è punito dal codice penale con la reclusione fino a un anno. In particolare la condotta vietata è quella di chi, per procurare a sé o ad altri un vantaggio o per danneggiare altri, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, oppure una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.

Questo profilo non e’ il mio, anche se la persona che l’ha fatto ha messo le stesse foto e lo stesso nickname. Come vedete non e’ certificato e so da molte persone che risponde come se fossi io.

Vi prego di segnalarlo insieme a me, grazie pic.twitter.com/Cd0awz8qoi — Alessia Marcuzzi (@lapinella) December 29, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.