Striscia La Notizia, lo sfogo di Ezio Greggio su satira e bavaglio: "Vergognoso, come in un regime"

28 dicembre 2021 a

a

a

"Chi fa satira deve essere libero di fare tutte le battute che vuole”. Lo storico conduttore di “Striscia la notizia” Ezio Greggio - alle spalle quasi 4200 puntate - si sfoga in un'intervista su "La Stampa" e gli bastano pochissime parole per fare a pezzi il politicamente corretto contro il programma Mediaset tante volte preso di mira. In sostanza Greggio reputa "vergognoso" quello che si dice contro il tg satirico di Antonio Ricci.

"Credo che la satira debba essere libera di fare tutte le battute che crede - spiega Greggio - Sennò la si imbavaglia, ed è regime. Mi considero politicamente scorretto". Lo stesso discorso lo fa sulla commedia italiana in crisi. "La commedia - dice - è specchio della società di cui fa la caricatura: se è cambiata, è per via della trasformazione del contesto che descrive. Se c'è stata la crisi dei cinepanettoni, è perché chi li faceva ha impoverito quel filone, proponendo sempre la stessa cosa e sopravvivendo a lungo solo per merito di ottimi registi e grandissimi interpreti, che facevano miracoli per sorreggere i film".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.