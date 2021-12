Veronica Gentili stravolge il look per Natale: gli auguri in minigonna scatenano i telespettatori

26 dicembre 2021 a

Via il tailleur e tacchi a spillo. Nel giorno di Natale Veronica Gentili stravolge il look per fare gli auguri ai suoi fan. La conduttrice di Controcorrente, il programma di Rete 4, in posa sexy davanti all'albero di casa addobbato, ha scritto ai suoi ammiratori: "Buon Natale amici miei. Che ognuno abbia un motivo per sorridere", si legge su Instagram come didascalia alle tre foto da lei pubblicate che la vedono in pose sensuali davanti all'albero di Natale.

Sotto alla foto che la ritrae in minigonna, stivali alti e t-shirt casual - con un look diverso da quello che sfoggia in televisione - piovono commenti dei fan. "Buon Natale sei proprio fantastica complimenti"; "Tanti auguri di un sereno e buon Natale a Lei e famiglia! Infine Le faccio i miei migliori complimenti per la Sua splendida bellezza!!".

