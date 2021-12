Tomaso Trussardi ruba il mestiere a Michelle Hunziker e debutta in tv

23 dicembre 2021 a

Debutto nella sera di Natale - alle 22.15 del 25 dicembre - per Tomaso Trussardi, figlio dello stilista e azionista dell’omonima azienda, su Mort Trend, il canale Discovery dedicato ai motori - visibile al canale 59 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 418 e Tivùsat canale 59 - con lo speciale Mv3200C - un mito amplificato, viaggio incentrato sulla trasformazione di un’auto in un bolide avveniristico.

Tomaso Trussardi, da sempre appassionato e giornalista di motori, coltivava il sogno di provare a costruire una ’restomod’, ovvero l’arte di restaurare, modernizzandole, le auto classiche. In questo caso, con una ’licenza poeticà, si dedicherà al restomod della Maserati 3200 Gt. La rielaborazione, ultima vera youngtimer analogica di Maserati, è stata pensata da Trussardi, ridisegnata mantenendo inalterata la sua eleganza, rimanendo così fedeli allo schema restomod. «Personalmente ero già in età da patente quando l’auto è stata presentata - ricorda Tomaso Trussardi - In famiglia avevamo avuto l’occasione di provarla, ne fui subito entusiasta per la cattiveria del suo biturbo amalgamata all’eleganza Gt tipica di Maserati».

La 3200 Gt ebbe una breve carriera, perché fu sostituta dalla sorella, equipaggiata con il V8 di derivazione Ferrari. L’elemento iconico per definizione sono i fari posteriori a Boomerang, che sono stati conservati ed enfatizzati.

E sempre su Motor Trend, il 3 gennaio, arriva il cantante Mario Biondi con 'Electromod': il crooner siciliano in sei puntate sarà in giro per l'Italia alla scoperta di iconiche vetture d'epoca. Obiettivo della sfida lanciata dal programma è applicare un restomod alle auto ormai in disuso per donare loro un nuovo cuore full electric, per parlare e appassionarsi di motori in una prospettiva green e attenta all'ambiente.

