Elettra Lamborghini non si trattiene, la rivelazione hot sulle labbra: "Sempre lubrificate"

Ereditiera, cantante, opinionista, regina del twerking e adesso stilista. Elettra Lamborghini ha ereditato dal nonno l’azienda automobilistica ma soprattutto il senso degli affari. A renderla particolarmente attiva sul fronte del business è stato il Natale: prima la strenna del brano alla Mariah Carey, poi il lancio di una capsule di borse per il marchio Carpisa. Una collezione che rispecchia la personalità pubblica: velluti rosa e viola, disegni animalier e tessuti glitter.

In un'intervista alla rubrica “Look da vip” di TgCom24, Elettra, felice moglie del dj Afrojack, ha rivelato una curiosità sulla sua borsa personale: “Chiaramente non mancano le chiavi di casa e della macchina, oltre alle mascherine” e poi si è lasciata andare a un ironico doppio senso: “Più di tutto non deve mancare il burro di cacao, perché mi piace avere sempre le labbra... lubrificate”.

Pochi giorni fa, invece, a suscitare scalpore è stata una sua dichiarazione al settimanale “Grazia”. La cantante di “Pistolero” confessò: “Da quando sono sposata è finito tutto. Non rilascio più il feromone femminile. Prima ero tutta un ormone, la gente si girava a guardarmi anche se ero in pigiama. Rimango una ‘femminona’, ma mi notano di meno”. Una dichiarazione che allarmò i fan tanto da costringerla a una parziale retromarcia via Instagram: “E’ tutto a posto, era solo una battuta”.

