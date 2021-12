Nel giorno del finale di Gomorra l'addio a Genny Savastano spiazza tutti

17 dicembre 2021 a

a

a

Una lettera toccante, pubblicata su alcuni quotidiani per lanciare il gran finale di Gomorra 5, in onda stasera su Sky. E' quella che l'attore Salvatore Esposito ha scritto al suo personaggio nella serie, il boss Genny Savastano.

Ora Gomorra diventa anti-machista. Bacio tra i "boss" in copertina

Esposito ha ripercorso le tappe del suo rapporto col personaggio: "Caro Genny, sette anni fa ero solo un ragazzo di periferia che sognava di fare l'attore. E per realizzare quel sogno ti ho dato il mio corpo, la mia voce, la mia anima".

Esposito, con lo sfondo di un suo intensissimo primo piano, spiega come l'immedesimazione con il personaggio sia stata molto profonda. "Il tuo dramma è stato il mio dramma, le tue ferite hanno segnato anche me. Abbiamo vissuto ciascuno la vita dell'altro. Lo stesso amore per azzurra e il piccolo Pietro, lo stesso preciso dolore per la morte di Ciro".

Il business di Saviano è dispensare odio contro la Meloni: “Guadagna così, falsifica la realtà”

Ora però è il momento di separarsi. Definitivamente? Qui Esposito lascia una porta aperta: "Forse ci mancheremo, forse ci rivedremo". Il ché potrebbe anche essere un indizio di quello che sarà, stasera, il finale della serie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.