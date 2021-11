La svolta anti-machista di Gomorra. Copertina col bacio tra Marco D'Amore e Salvatore Esposito

19 novembre 2021 a

Un bacio appassionato per lanciare Gomorra. Marco D’Amore e Salvatore Esposito che interpretano i personaggi, "fratelli" e rivali, Ciro Di Marzio e Genny Savastano, appaiono nella cover story di Rolling Stone in una foto di Marco Ghidelli uniti in un bacio che vuole significare il profondo rapporto tra i due e una presa di distanza dal "machismo" che, ammette D'Amore, la stessa serie ha contribuito ad alimentare.

"Non so - racconta Marco D’Amore - in quante altre esperienze televisive o cinematografiche sia successo che la chimica tra due attori abbia così radicalmente cambiato il corso della scrittura". "Il personaggio di Genny - continua - al termine della prima stagione sarebbe dovuto morire. Quando gli autori hanno notato la scintilla che scoccava tra di noi quando andavamo in scena, si sono riuniti e hanno cambiato la storia".

Per Salvatore Esposito, "in questa foto c’è quello che sarebbero stati Ciro e Genny in un’altra dimensione, se non fossero stati condannati ai loro ruoli, o se avessero avuto la forza di reagire al loro vissuto. Un personaggio come quello di Genny, del resto, mostra il suo barlume di umanità, spensieratezza e fragilità soprattutto con Ciro. Il resto del mondo vede in lui solo il mostro capace di uccidere a mani nude".

Un bacio pieno di significati anche per Marco D’Amore, che spiega: "Soprattutto in un momento storico in cui è ancora molto rappresentato un certo tipo di machismo (cosa a cui anche noi abbiamo contribuito), e in cui qualunque gesto legato alla diversità o alla delicatezza è sottoposto a una gogna mediatica di pregiudizio, può essere interessante che io e Salvatore facciamo una cosa del genere".

