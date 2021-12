“A 16 anni…”. Fabrizio Corona e il racconto choc su Ilary Blasi e le foto nuda

14 dicembre 2021 a

a

a

È di nuovo bufera tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi. Il re dei paparazzi è stato ospite di Canale 21 e si è presentato all’intervista con una scamorza in mano, stupendo subito lo studio del Peppy Night Fest, programma condotto da Peppe Iodice. “Questa è la scamorza di Ilary Blasi” ha esordito Corona, in lite con la moglie di Francesco Totti dai tempi della conduzione del GfVip3, quando la showigrl se ne uscì così con Silvia Provvedi, ex fidanzata di Corona: “Certe esperienze fanno parte della vita e magari tra qualche anno ti farai anche una risata su questa storia e canterai come il il tuo amico viva la libertà”. “Canti Viva la Libertà come faceva er tuo amico! Ao me capisci ‘a caciottara! Ao to dico io! Fidati a bella ciò esperienza!” aveva quindi risposto Corona, ritornato alla carica sullo stesso tema, usando però stavolta una scamorza.

Fabrizio Corona fa lo spogliarello, scatenato tra amore e rock

Corona è un fiume in piena: “La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io. La Elisabetta Gregoraci? L'ho fatta fidanzare io con Flavio Briatore. Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto da nuda”.

Lele Mora si racconta: "Tanti errori, mi ha salvato la mia famiglia"

Corona passa poi a parlare dei suoi amori del passato: “Con Belen Rodriguez sono in ottimi rapporti. Nina Moric è croce e delizia, ma rimane sempre la madre di mio figlio. Asia Argento? Nella nostra follia, ci siamo trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia. Sono tutte e tre ancora innamorate di me: Nina, Asia e Belen. “Ma chi è Fabrizio Corona?”, chiede il conduttore al paparazzo, che risponde seccamente: “Una cosa che dico ironicamente, senza offendere nessuno, è che io sono Dio”. L’intervista si conclude parlando di Lele Mora e sulla sua vita oggi: “Professionalmente Mora non vale niente, non ho più rapporti e mi dispiace. Lui ha perso tutto. Questo mestiere non si fa con la fortuna e lui non ha le capacità. Si è perso, resta il bene. Ma dal punto professionale, Lele Mora non vale niente. Negli anni 2000 noi comandavamo l'Italia. Oggi a lui non è rimasto niente. Io non ero un fotografo, ero l'agente dei fotografi. I paparazzi non esistono più. Oggi, i giornali e Instagram non raccontano la verità. Quel mondo lì, il mondo mio, è un mondo morto. Quando arrivi a trent'anni e dal niente sei riuscito a comandare, fare soldi, avere il mondo in mano, quando non hai amici e sei solo contro il potere, ti metti contro i potenti e poi te la fanno pagare. Perché sono stato solo contro il potere. Gli unici errori che ho fatto nella mia vita sono stati quelli di volere tutto e subito. Ma non cambierei niente. Rifarei anche i sei anni di galera che ho fatto”.

Spunta un altro nome tra i big. Amadeus a sorpresa: chi porta all'Ariston

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.