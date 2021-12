Verissimo, Myrta Merlino e il vestito bomba: sparisce la scrivania e lascia tutti a bocca aperta

11 dicembre 2021 a

a

a

Myrta Merlino e Marco Tardelli a "Verissimo". La conduttrice televisiva di La7 e il campione si raccontano nel salotto di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 11 dicembre. Per un giorno sparisce così la mitica scrivania de L'Aria Che Tira e la giornalista, 52 anni, appare in tutta la sua bellezza seduta nello studio Mediaset. Accanto al compagno, l'ex calciatore Tardelli (67 anni) mentre racconta la sua vita privata e l'amore che li lega, sfoggia un brillantissimo vestito nero che mette in risalto le gambe. La Merlino è in forma smagliante e i telespettatori restano a bocca aperta.

