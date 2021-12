L'offerta da capogiro non fa capitolare George Clooney: il no all'incredibile cifra per un giorno di lavoro

07 dicembre 2021 a

a

a

Come dire no ad un’offerta con tanti, tantissimi, soldi sul tavolo. A spiegarlo è George Clooney, che ha svelato di aver rifiutato la bellezza di 35 milioni di dollari per un giorno di lavoro per girare uno spot pubblicitario voluto da una compagnia aerea. La rivelazione è arrivata dallo stesso attore, uno dei più pagati di Hollywood, che ha parlato al The Guardian in merito al suo nuovo film da regista, The Tender Bar: “Mi sento di avere abbastanza soldi in questa fase della mia vita. Mi sono stati offerti 35 milioni di dollari per un giorno di lavoro per uno spot di una compagnia aerea, ma ne ho parlato con Amal e abbiamo deciso che non ne valeva la pena. In generale negli ultimi anni ho recitato meno perché non ci sono così tante parti fantastiche e, mia moglie ed io abbiamo avuto questa conversazione quando ho compiuto 60 anni quest’estate ‘Guarda, ho detto dobbiamo ripensare a come stiamo vivendo le nostre vite’, concludendo che sia io che Amal vogliamo dare priorità alla nostra famiglia rispetto alle nostre carriere nel prossimo futuro”.

Scoop di Cesara Buonamici sul GF: al Tg5 rovina la sorpresa, Signorini a bocca aperta

A spiegare un aneddoto sul denaro e il rapporto che ha con esso Clooney basta ricordare un episodio del passato, quando l’attore ha regalato un milione di dollari a ciascuno dei suoi 14 amici più stretti: “Ero un uomo single. Avevo 52 anni o qualcosa del genere. Tutti noi stavamo invecchiando. Ho pensato ‘Tutto quello che ho sono questi amici che in 35 anni mi hanno aiutato in un modo o nell’altro. Senza di loro non avrei niente di quello che ho. Se fossi investito da un autobus, sarebbero tutti nel testamento. Allora perché sto aspettando di essere investito da un autobus?’”.

Maurizio Battista si separa dalla moglie e scrive un post alla figlia Anna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.