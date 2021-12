Verissimo, Pier Silvio Berlusconi compare dalla Toffanin e sorprende Maria De Filippi

Giada Oricchio 06 dicembre 2021 a

“Siamo in sintonia”. Pier Silvio Berlusconi celebra Maria De Filippi nel giorno dei suoi 60 anni e fa una confessione privata. La conduttrice non ha mai amato il compleanno, ma il mondo dello spettacolo ha voluto festeggiarla e omaggiarla. A colpire sono stati soprattutto gli auguri dell’a.d. Mediaset, Piersilvio Berlusconi, che le ha mandato un video messaggio tramite “Verissimo”, il programma condotto dalla compagna Silvia Toffanin.

Berlusconi jr ha testimoniato così tutto il suo affetto: “Cara Maria oggi per te è un giorno importante, raggiungi un traguardo bellissimo della vita, sono tantissimi i successi che hai creato, ma questo è un giorno importante anche per Mediaset e per la televisione italiana, i tuoi successi contano per quanto sono stati grandi e soprattutto per come li hai raggiunti. Hai inventato un modo nuovo di fare televisione e con il tuo modo asciutto di fare tv sei arrivata dritta, dritta al cuore dei telespettatori, sei riuscita a toccare direttamente il loro cuore. Ti ringrazio per il lavoro fatto e che farai con noi”.

Un’incoronazione per la moglie di Maurizio Costanzo da sempre volto simbolo del Biscione. Ma l’a.d. è andato oltre i riconoscimenti professionali svelando un retroscena: “Anche personalmente mi emoziona farti gli auguri. Io e te ci capiamo, lo sai che abbiamo una sorta di sintonia emotiva che è davvero speciale. Penso ai momenti del lockdown quando ci siamo trovati a parlare del lavoro e poi delle nostre paure e sentimenti e più volte ci siamo detti “chiamami a qualunque ora”. Abbiamo un rapporto di stima e affetto e un fortissimo legame umano. Io penso che te sia una persona speciale, so che posso contare su di te e te puoi contare su di me”.

