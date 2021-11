Abusata dal medico, Teresa Langella crolla a Verissimo

27 novembre 2021 a

Teresa Langella crolla a "Verissimo" durante l'intervista di Silvia Toffanin. L'ex tronista di Uomini e Donne racconta il suo dramma. "Durante le visite di controllo, lui diceva che per privacy era giusto che mia madre, che mi accompagnava, restasse fuori - racconta la Langella - Io mi fidavo di lui. Le visite non si fermavano solo al seno perché lui era dell’idea che anche altre parti del corpo erano collegate. Io ho affrontato Uomini e Donne con tutto questo dentro, mi vergognavo”.

Poi Teresa Langella scoppia in lacrime e non è più in grado di andare avanti nell'intervista. Così la Toffanin fa entrare in studio il fidanzato dell'ex tronista, Andrea Dal Corso. E a lui la Toffanin chiede come abbia reagito quando è venuto a conoscenza delle violenze subìte dalla sua fidanzata. “Mi sono arrabbiato - ha detto Andrea - e nei giorni a seguire mi sono odiato per aver reagito in quel modo. Avrei dovuto solo ascoltare".

