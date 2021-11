Mannheimer si attacca alla grappa, cosa succede dalla Merlino

Federica Pascale 26 novembre 2021 a

“Cosa scruta nelle menti e nei cuori degli italiani?”, chiede Myrta Merlino durante la puntata del 26 novembre de l’Aria che Tira su La7. La domanda è rivolta al sondaggista Renato Mannheimer che alle sue spalle ha una bottiglia di grappa che in studio tutti hanno notato. “Però con la grappa, ovviamente, sennò non scrutiamo”, dice ironica la Merlino a Mannheimer che, fingendo di berla attaccandosi alla bottiglia, esordisce: “Va bene, ci facciamo un sorsetto e poi vi dico la situazione. Ecco qua, a canna!” Dopodiché, inizia l’analisi della situazione a suo dire “molto seria”.

“Grosso modo tre italiani su quattro credono nel vaccino, si sono vaccinati, sono per il green pass. C’è una quota, però, che si è vaccinata ma non crede nel green pass, circa il 15%. Questi sono più che altro motivati dalla politica, cioè sono elettori che hanno capito male le indicazioni della Lega o di Fratelli d’Italia, e credono che il green pass sia contro la libertà.” E fino a qui niente di nuovo.

Il sondaggista, però, continua e si scaglia contro i no green pass: “Poi c’è il pezzo più pericoloso, che sono pochi, circa l’8-10%. Questi hanno paura del vaccino e sono contro il green pass. Una porzione limitata ma significativa della popolazione, la composizione è la solita: persone emarginate, che non leggono il giornale, che seguono soltanto i social. Questi vanno convinti.” E ancora: “Questo zoccolo del 10-12%” – improvvisamente cambia la percentuale – “che è veramente disinformato e che è difficile da convincere. Persone frustrate personalmente che protestano anche per problemi personali. A concludere, una condanna dei social: “Andare troppo sui social e sottolineare troppo quello che si dice sui social è un errore, perché questi scrivono tanto ma contano pochissimo. Non sono voti.”

