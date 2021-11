L'Aria Che Tira, Myrta Merlino umilia la deputata no vax Sara Cunial. Lo sfogo durissimo

Giada Oricchio 24 novembre 2021 a

Myrta Merlino contro Sara Cunial: “Lei ci perdona? Dovrebbe chiederci scusa”. La conduttrice de “L’Aria che Tira” ha aperto la diretta di mercoledì 24 novembre mostrando il video delle deliranti frasi della deputata no vax e no green pass ieri alla Camera: “Dall’alto della mia posizione, vi lancio l’arma più potente ‘io vi perdono’ anche se mi state discriminando come mai successo in quest'Aula, come non è mai successo a nessun’altra parlamentare e come state facendo con tutti i nostri cittadini, state trasformando i nostri diritti naturali e costituzionali in privilegi”.

Al rientro in studio Merlino si è sfogata: “Questa signora qui rifiuta il green pass, è eletta e pagata da noi solo per assistere dalla tribuna alle sedute parlamentari. Ieri c’è stato un ribaltamento veramente incredibile della realtà. Lei perdona noi, invece di chiedere scusa per la sua scelta di non rispettare le regole cui tutti noi siamo sottoposti per andare a lavoro”. Ed è seguita la bacchettata: “Il perdono è un gesto di grande umanità, profondo e che dovrebbe essere destinato a cose ben più importanti delle sue, glielo dico con franchezza. Penso a chi ha cercato il perdono per le sue scelte e lo ha trovato troppo tardi come Giuseppe di Siracusa che ha rifiutato il vaccino, si è ammalato di Covid ed è morto. Ha fatto scrivere nel suo necrologio una frase testamento: ‘se avessi creduto alla pandemia, oggi racconterei un’altra storia… non questa storia”.

