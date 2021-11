L'Aria Che Tira, Vittorio Feltri umilia i no vax: "Questi tonti..." E Myrta Merlino impazzisce per il direttore

Giada Oricchio 25 novembre 2021 a

“Il vaccino non ti garantisce l’immortalità, ma i no vax sono tonti, hanno un guasto all’intelligenza”. Il giudizio tombale sugli italiani che continuano a rifiutare il vaccino anti Covid a costo di morire è del direttore editoriale di “Libero”, Vittorio Feltri.

Nel talk mattutino di LA7, “L’Aria che Tira”, si è affrontato il caso dell’uomo no vax e Covid scettico che nel suo necrologio ha fatto scrivere “Se avessi creduto alla pandemia… se avessi creduto al Covid… oggi racconterei un’altra storia, ma non questa storia”. Feltri ha ammesso di non provare empatia: “Non mi commuovo davanti a questi ‘pentiti’, arrivano tardi, ma non mi sembra che si debba arrivare intubati per capire che la realtà è un’altra. Ci si deve pensare prima, magari non si evitano tutte le conseguenze, ma il 70-80% dei casi se ne sta a casa sua a vedere la televisione”.

Poi ribadisce un concetto già espresso in precedenza: “I no vax sono come i terrapiattisti. Gli puoi portare le prove degli astronauti che dimostrano che la Terra è rotonda e loro ti dicono che è un piatto che vola. Sono persone ottuse. Non riesci a convincerle di niente perché sono chiuse nei loro pregiudizi, li coccolano, li proteggono”. E precisa: “La scienza non ti può garantire l’immortalità, anche il vaccino non ti garantisce l’immortalità, puoi morire comunque come da sempre succede all’umanità. E dico anche che non riuscire a convincere i no vax ci deve indurre a smetterla di tentare di sedurli con argomenti che non sono in grado di capire perché sono tonti e ottusi. Hanno avuto un guasto dell’intelligenza che impedisce loro di capire la realtà”. Lapidario.

La conduttrice Myrta Merlino condivide sottolineando che la stragrande maggioranza degli italiani si è vaccinata e sta prenotando la terza dose per proteggere sé stessi e la comunità. E per distendere il clima fa una pausa frivola: “Scusate, ma devo dirlo: sono pazza delle cravatte di Vittorio Feltri, ma la bellezza di quel papillon?! Dovevano vederlo i Maneskin quando si sono presentati sul palco degli AMA? Eh devono pedalare per l’eleganza di Feltri”.

