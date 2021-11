"Grande Fratello vip da sfigati" ma è stata bocciata al provino. La figuraccia dell'influencer Chiara Nasti

22 novembre 2021 a

La morale della favola di Esopo in cui la volpe che non arriva all'uva e dice che è acerba a volte calza a pennello anche alle influencer. Pare questo il caos di Chiara Nasti, influencer da quasi due milioni di follower solo su Intragram, che aveva riservato parole di fuoco nei confronti del Grande Fratello vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

“Se diventerò una concorrente? Non sono per quelle robe lì. Lo trovo da sfigati, ognuno vede le cose a modo proprio. Mai comunque”, aveva dichiarato sul suo seguitissimo profilo Instagram commentando la possibilità di entrare nel cast del programma Mediaset. Insomma, una che parla così pare chiudere la porta della Casa di Cinecittà a doppia mandata pur di restarne fuori. Ma è davvero così?

A sganciare una bomba sulla influencer-volpe di Esopo è Dagospia. Il sito è "in grado di svelare che tre mesi fa la bella fashion blogger si è messa in fila e ha sostenuto un provino proprio per partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini. La notizia? E' stata scartata" scrive Dagospia pubblicando anche le foto del provino che la bella influencer avrebbe sostenuto questa estate e che, secondo logica, non dovrebbe essere andato tanto bene.

