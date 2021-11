Caso aborto al GF Vip: "Non esageriamo" Perché Roberto Alessi fa a pezzi Michela Murgia

Giada Oricchio 18 novembre 2021 a

In un’intervista a “mowmag.com”, Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000”, ha parlato dell’uso eccessivo e distorto del politicamente corretto prendendo spunto dall’infelice esternazione sull’aborto di Alfonso Signorini. “Noi siamo contrari a qualsiasi forma di aborto” ha dichiarato il conduttore del Grande Fratello Vip durante l’ultima puntata del reality mediaset scatenando una bufera mediatica. Il direttore di Chi infatti ha lasciato tutti senza parole.

Alessi ha riconosciuto che il collega “ha detto una ca**ata, ma chiarirà con il pubblico”, poi però ha puntualizzato che il troppo stroppia e che prova un senso di disagio per certi estremismi, come quelli della scrittrice e saggista vincitrice del premio Campiello, Michela Murgia, sostenitrice dell’uso dello “schwa” (il simbolo da utilizzare al posto della desinenza maschile, nda).

“Alcune esagerazioni sono certamente ridicole – ha sottolineato Alessi -. Per esempio c’è questa Murgia che ogni tanto spara la sua minc**ata e dopodiché… non cambia nulla a parte che ti ritrovi, secondo lei, a non poter manco più dire “sono stanco” ma “sono stanc*” in rispetto a non si sa bene cosa”. Sulla sua rivista, Novella 2000 non si farà mai uso dello “schwa”: “Non sarei neanche capac*. Ma sì, si immagina? Passa una bella donna e dovrei dire che è bella perché sarebbe un complimento sessista e in più non potrei neanche usare il femminile. Ma figuriamoci! Sarebbe catcalling? Ma non rompessero i cog***ni, su!”.

