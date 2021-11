Bts a valanga, così il k-pop sbanca agli AMA's

22 novembre 2021 a

Le superstar sudcoreane BTS sono state incoronate artista dell’anno agli American Music Awards, battendo Taylor Swift, Drake e The Weeknd portando a casa un totale di tre premi. Hanno anche collaborato con i Coldplay in "My Universe" e chiuso con "Butter" lo spettacolo andato in onda in diretta da Los Angeles su ABC «Sette ragazzi dalla Corea, uniti dall’amore per la musica, hanno incontrato il sostegno di tutto il mondo», ha detto RM dei BTS dopo che il gruppo ha vinto il premio di artista dell’anno per la prima volta. «Tutto questo è un miracolo. Seriamente, non lo daremmo mai per scontato», ha aggiunto. La band è stata anche nominata duo o gruppo pop preferito e ha ottenuto il premio per la canzone pop preferita per «Butter».

Lo spettacolo ha celebrato la migliore musica popolare per un secondo anno di pandemia con un mix di esibizioni dal vivo e preregistrate. Bruno Mars e Anderson .Paak di Silk Sonic hanno dato il via ai premi su una nota funky, R&B e pre-registrata con il loro «Smokin Out the Window» e Jennifer Lopez ha pre-registrato il suo «On My Way» dal suo prossimo romantico commedia «Sposami». L’esibizione programmata di «Butter» dei BTS e Megan Thee Stallion è stata cancellata dopo che la rapper ha parlato di ragioni personali circa il suo forfait di sabato. Megan Thee Stallion si è rivelata una grande vincitrice: nominata artista hip-hop femminile preferita, il suo «Good News» ha vinto come album hip-hop preferito e il suo «Body» è stato incoronato come canzone di tendenza preferita, un nuovo premio quest’anno.

