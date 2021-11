Belen Rodriguez nuda su Instagram manda fuori di testa i fan. E la foto finisce sotto accusa

Giada Oricchio 21 novembre 2021 a

Belen Rodriguez inciampa (di brutto) su Photoshop. La bella showgirl argentina, impegnata ogni sabato con la conduzione di “Tu Sì Que Vales” su Canale 5, ha pubblicato sul suo account Instagram una magnifica foto in bianco e nero dove appare nuda. Completamente nuda. Seduta, gambe accavallate per nascondere l’inguine, una mano a coprire il seno e un’altra sul fianco. “Giocando con le mie foto!” scrive Belen con l’intento di mandare in tilt i follower. Ma deve aver giocato un po’ troppo con Photoshop perché, senza essere esperti di fotografia, due dettagli sono balzati agli occhi per la loro improbabilità. Il pollice della mano destra è un po’ troppo lungo e curvo, assomiglia più a un uncino che a un dito umano, mentre quello della mano sinistra affonda nel ventre nemmeno fosse una lama che entra nel burro e lì sparisce. Dubbi anche sulla gamba destra “attaccata” in modo sospetto o perlomeno strano al bacino.

Lo scivolone di Rodriguez è stato notato da molti fan che si sono scatenati nei commenti più o meno ironici: “Il pollice tutto a posto mi dicono…”, “Sei la sorella di ET?!”, “Bello quel pollice allungabile”. E ancora: “Perché ritocchi le foto? Almeno guardale prima di pubblicarle!”, “Ma la gamba destra non fa parte del tuo corpo… Photoshop fatto male”. “Ma quanto Photoshop usi???”.

