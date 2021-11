Ecco chi mi ha aiutato, la Amoroso svela il suo periodo buio

14 novembre 2021 a

Un periodo buio che ha superato grazie all'aiuto di una psicologa. Alessandra Amoroso si racconta durante la puntata di "Verissimo" andata in onda domenica 14 novembre. "Volevo affrontare le mie paure e allora ho chiesto aiuto a una psicologa - dichiara a Silvia Toffanin - Si chiama Alessandra come me. Insieme abbiamo la potenza delle Alessandra al quadrato. Con lei ho imparato ad affrontare e superare tutto".

Poi il riferimento alla nipotina Andrea che riesce a vedere solo quando torna a casa. "E' la mia gioia - svela la Amoroso - E la cosa più bella è che lei mi reclama quando non ci sono e non vede l'ora che arrivi". E mentre lo racconta scoppia in lacrime.

