Lol 2, svelati i concorrenti: Virginia Raffaele, Maccio Capatonda e Corrado Guzzanti nel nuovo cast

12 novembre 2021 a

a

a

Fedez e Frank Matano hanno svelato i concorrenti della seconda stagione di Lol, chi ride è fuori il format della piattaforma di streaming Amazon Prime Video. Virginia Raffaele, il Mago Forrest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Diana Del Bufalo, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Corrado Guzzanti (nella prima edizione c'era la sorella Caterina), Max Angioni, Maria Di Biase sono i nomi che andranno a comporre il cast. L’annuncio è arrivato in una diretta Instagram che ha visto presenti il rapper e marito di Chiara Ferragni in compagnia di Matano, che prenderà il posto di Mara Maionchi. Lol 2 arriverà su Prime Video nel 2022 prodotto da Endemol Shine Italy ma è già stato registrato nelle scorse settimane. La prima stagione, le cui battute sono diventate virali per settimane, è stata vinta da Ciro Priello, il comico dei The Jackal.

Riecco Lillo-Posaman, lo show è sui social e scatena pure i vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.