All Together Now, Anna Tatangelo sbotta sui ritocchi estetici. La predica al cantante Michelangelo Falcone

“Persone belle discriminate. E io ne so qualcosa”. Anna Tatangelo sbotta a “All Together Now”, il talent show condotto da Michelle Hunziker, domenica sera su Canale 5. Tra i concorrenti c’è il giovane e bello Michelangelo Falcone che ha cantato “Un giorno qualunque” di Marco Mengoni. Il “muro” lo ha premiato con 82 voti e i giudici hanno commentato con entusiasmo: Rita Pavone gli ha dato +5, J-Ax ha aggiunto 3 voti dicendo: “Ti ho ascoltato a occhi chiusi per non perdermi nel tuo sguardo, devo lasciar perdere le battute fatte sulla bellezza perché sei entrato dritto come una spada”.

Francesco Renga si è limitato a +1, ma ha previsto per lui “un futuro oltre questo palcoscenico” e anche Anna Tatangelo lo ha elogiato. Ma con un ma. Lady Tata ha parlato a nuora perché suocera intenda e si è sfogata: “Sei un artista pronto per un percorso discografico, occhio però… spesso si dice che la bellezza sia un valore aggiunto e invece è lì che devi dimostrare di più e io ne so qualcosa. Certe volte c’è chi ti fa battuta su aspetto fisico, te pensa alla musica. Al di là della figaggine sei stato bravo, hai armoniche bellissime, attento solo a non spingere troppo…”.

La cantante di Sora gli ha dato un +5 e ha ricominciato: “Non per la bellezza. Si parla tanto di body positive, ma in realtà c’è tanta discriminazione anche sulle persone belle, devono dimostrare perché magari hanno fatto qualcosa, si sono rifatte o c’hanno le tette rifatte, c’è sempre qualcuno che c’ha qualcosa da ridire!”. Quando si dice: levarsi un sassolino dalle scarpe.

